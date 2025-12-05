Kafeden okula, atölyeden terapi merkezine: Çubuk’taki tarihi konak kadınların yeni dünyası oldu

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesinin ardından Çubuk Belediyesi, aile yapısını güçlendirecek, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını artıracak örnek bir projeye imza attı. Atıl durumda kalan tarihi Mazhar Balcı Konağı, kapsamlı restorasyonun ardından Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın talimatıyla Kadın El İşleri Atölyesi olarak hizmete açıldı.

Yavuz Selim Mahallesi Hükümet Caddesi'nde yıllarca atıl durumda kalan tarihi Mazhar Balcı Konağı, kapsamlı restorasyonun ardından Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın talimatıyla Kadın El İşleri Atölyesi olarak hizmete açıldı.

KONAĞIN HER ODASI BİR ATÖLYEYE DÖNÜŞTÜ

Amigurumi, Brezilya nakışı, panç, rölyef, sepet örücülüğü, biçki dikiş, soğuk porselen…

Tarihi konağın her odası bir sanat atölyesine döndü.

Kurslarda:

• 80 kadın aktif olarak eğitim alıyor,

• 6 eğitmen görev yapıyor,

• Tüm malzemeler belediye tarafından ücretsiz sağlanıyor,

• Kadınlar üretirken çay-kahvelerini yudumlayarak günün stresini atıyor.

Kurslara o kadar yoğun talep var ki, yüzlerce kadın sırada bekliyor.

"Burası kime göre kafe, kime göre okul, kime göre terapi merkezi…"

Kadınlar burayı:

• Kimi için bir kafe,

• Kimi için bir okul,

• Kimi için terapi merkezi,

• Kimi için ise hayallerinin ilmek ilmek işlendiği bir sanat yuvası olarak görüyor.

Ürettikleri her yeni ürün sergilendikçe mutlulukları zirveye çıkıyor.

İLÇENİN DEĞERLERİ İLMEK İLMEK İŞLENİYOR

Atölyede yalnızca el sanatları değil, aynı zamanda Çubuk'un kültürel kimliği yeniden hayat buluyor.

Kadınların amigurumi tekniğiyle yaptığı örgü Turşu Canlar, ilçenin meşhur turşusunu mizahi ve sanatsal bir dille yeniden yorumluyor.

Unutulmaya yüz tutan el sanatları yeniden canlandırılırken, aynı zamanda yeni ürünler için ARGE çalışmaları yapılıyor.

- Çubuk Turizmine Yeni Bir Soluk: Hediyelik Eşya Dönemi Başlıyor

Atölyenin ikinci aşamasında, ilçeye gelen turistler artık sadece turşu değil;

Çubuklu kadınların ürettiği el emeği hediyelik ürünleri de satın alacak.

Bu sayede:

• Kadınlar evlerinde üretim yaparak kazanç sağlayacak,

• Yöresel Ürünler Pazarı yeni bir dinamizm kazanacak,

• İlçe ekonomisi ve turizmi güçlenecek.

Kadınlar Sadece Üretmiyor, Hayata Dokunuyor

Atölyede sadece kurslar değil, aynı zamanda:

• Kültürel geziler,

• Doğa yürüyüşleri,

• Piknikler,

• Değerler eğitimi,

• Aile içi iletişim seminerleri,

• Sıla geceleri ve sosyal etkinlikler

düzenleniyor.

Kadınlar burada hem öğreniyor, hem sosyalleşiyor, hem de hayatla bağlarını güçlendiriyor.

-TÜRKİYE'YE ÖRNEK BİR PROJE

Mazhar Balcı Konağı, kısa sürede:

• Örnek sosyal belediyecilik projesi,

• Kadın dostu şehir uygulaması,

• Kültürel mirasın korunması ve hayata kazandırılması modeline dönüştü.

Ziyaretçilerden tam not alan proje, Çubuk'ta kadınların hayatına dokunmaya devam ediyor.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, tarihi konağın kadınlara tahsis edilmesinin yalnızca bir kurs açılışı değil, ilçenin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesinin ardından biz de Çubuk'ta aileyi, kadını, üretimi ve dayanışmayı güçlendirecek bir adım atmak istedik. Mazhar Balcı Konağı'nı restore ederek Kadın El İşleri Atölyesi'ne dönüştürdük. Bu konak artık bir bina değil; kadınlarımızın hayallerinin, emeğinin, üretiminin ve mutluluğunun merkezi."

Demirbaş, atölyenin kısa sürede büyük ilgi görmesinin proje için duyulan ihtiyacı gösterdiğini ifade ederek, "Burada sadece kurs yapılmıyor. Burası aynı zamanda bir okul, bir terapi merkezi, bir sosyalleşme alanı, bir sanat evi ve bir üretim üssüdür. Kadınlarımız hem meslek ediniyor hem üretiyor hem de hayatın stresinden uzaklaşıp kendilerine değer katan bir ortamda günlerini en verimli şekilde geçiriyor." dedi.

Atölyede yapılan ürünlerin Çubuk'un kültürel kimliğini geleceğe taşıdığını belirten Başkan Demirbaş, "Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı yeniden canlandırıyoruz. Kadınlarımızın ürettiği amigurumi Turşucanlar bile ilçemizin simgelerinden birine dönüştü. Yakında Çubuk'a gelen misafirler sadece turşu değil, kadınlarımızın ilmek ilmek dokuduğu hediyelik ürünleri de satın alacak. Bu proje hem kültürümüze hem de ekonomimize değer katacak." diye konuştu.