Kâğıt toplayıcısı başkan adayı köklü partilere fark attı

Gaziantep Toptan Endüstri Merkezi'nde atık kâğıt toplayıcılığı yapan 37 yaşındaki Ramazan Karabudak, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday oldu. Ramazan Karabudak, yapılan seçimlerin ardından sonuçların açıklanmasıyla 3 bin 15 oy aldı.Karabudak, aldığı oy sayısıyla aralarında Demokratik Sol Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokrat Parti, ANAP, Vatan Partisi ve Millet Partisi gibi çok sayıda köklü partiyi geride bıraktı. Bağımsız aday, kentte köklü partileri geride bırakarak en çok oy alan 10. isim olurken istediği sonucu elde edemediğini söyleyerek, "Benim beklediğim oy en az 20 bindi" dedi.Seçim sonucunun beklentisinin dışında olduğunu belirten Karabudak, "Düne kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayıydım. Nasibimizde 3 bin 15 oy almak varmış. Bugünden itibaren işimin başına geri döndüm. Burada önceden çaycılık yapıyordum. Pandemi sürecinde geri dönüşüm işine yöneldim. 16 Şubat'ta başkanlık çalışmalarına başladım. Dün de seçim sonuçlarını aldım. Nasibimizde yokmuş. Ben de o yüzden işimin başına döndüm" şeklinde konuştu.Çevresinin çok geniş olduğunu ve bu yüzden de başkan olacağına inandığını ifade eden Karabudak, "Benim beklediğim oy en az 20 bindi, ilk 2'de olacağımı tahmin ediyordum. Bana oy oranını sorduklarında söylemiyordum. Son bir haftadaki gözlemlerimden sonra 50 bini geçeceğimi düşünmüştüm" ifadelerini kullandı. İHA