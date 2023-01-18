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Giriş Tarihi: 19.1.2023

Kâğıthane, kan bekleyen hastalara umut oldu

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Kâğıthane, kan bekleyen hastalara umut oldu
Kan stoklarında yaşanan düşüş Kâğıthane'de kurumları harekete geçirdi. Kâğıthane Belediyesi ve Kızılay işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. İlçenin farklı noktalarında 4 gün süren kampanya sonunda 709 ünite kan toplandı ve şifa bekleyen 2 bin 127 hastaya umut oldu. Bağışlar, Kâğıthane Belediyesi Hizmet Binası, Kâğıthane Meydanı, Yaşar Doğu İlkokulu, Gültepe İmam Hatip Ortaokulu, Çeliktepe Mahallesi Muhtarlık Yerleşkesi, Hamidiye Ulu Cami Bahçesi ve Aslangazi Caddesi'nde kurulan çadırlarda gerçekleşti. Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin çadırları ziyaret ederek bağışçılara teşekkür etti. Öztekin, "Kan bağışı sadece acil değil, sürekli bir ihtiyaç. Bu nedenle düzenli aralıklarla ilçemizde bağış kampanyaları gerçekleştiriyoruz. Bağışlar, şifa bekleyenlere umut olduğu gibi, bağışçıların da sağlıklarına faydalı. Hepimizin kana ihtiyacı olabilir. Tüm hemşerilerimi düzenli kan bağışına davet ediyorum" dedi.

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Kâğıthane, kan bekleyen hastalara umut oldu
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