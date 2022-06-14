Kağıthane’de kiracısı tarafından öldürülen ev sahibi son yolculuğuna uğurlandı

Harmantepe Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, 4 katlı binanın giriş katında kiracı olan Hamza Çıkrıkçı ile ev sahibi Şenel Tombul (55) arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından Tombul kiracısından evi boşaltmasını istedi.

Çıkrıkçı, iki gün sonra evi boşaltacağını söyleyip, evine döndü. Tabancayla geri dönen Çıkrıkçı, kapı önünde bekleyen ev sahibine ateş etti. Göğsüne 2 kurşun isabet eden Tombul, ağır yaralandı. Tombul, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şenel tombul dün Şişli Camiinde kılınan ikindi namazına mütakip cenaze namazından sonra memleketi Giresun'a gönderildi.



"KADIN TİCARETİ YAPIYORDU"

Babasını son yolculuğuna uğurlarken konuşan Şenel Tombul'un oğlu Kadir Tombul, alt katlarında oturan kiracıyla ilgili komşulardan şikayet geldiğini belirterek "Kadın ticareti yapıyordu. 6 aydır çıkması için uyarıyoruz. Kontrat süresi doldu ama hala çıkmadı. Günü dolduğu gün bu olay oldu zaten. Uyuşturucu ticareti yaptığını da daha sonra öğrendik. Dün akşam polis raporlarında da kanında uyuşturucu çıktı. Olay kira meselesi değil. Bizim paraya ihtiyacımız yok. Allah'a hamdolsun paramız pulumuz var. Kirası 800 TL'ydi. Artık 800 TL'ye ev var mı? Bize kanser hastası olduğunu söyledi, kızının yatılı yurtta kaldığını söyledi, üzüldük. Kadın ticareti yaptığı için çıkartmak istiyorduk, çıkmadı. Karşılığında da bunu yaptı. Burada 2 yıl 2 aydır oturuyordu. Kendisiyle dün akşam da sakin bir şekilde konuştuk, evden çıkacağını söyledi. Sonra içeri girdi, biz de eve gidiyorduk. Evinden çıktı, silahla sıka sıka üzerimize gelmeye başladı" diye konuştu.



Kağıthane'de bir süredir evden çıkmasını istediği için tartışma yaşadığı ev sahibini, çıkan kavgada silahla göğsünden vurarak öldüren katil zanlısı kiracı adliyeye sevk edildi. Şahsın ifadesinde, "Bir ay önce de kız arkadaşım bende kalmaya başladı. Ev sahibi kız arkadaşımın bende kaldığın öğrendikten sonra da beni ne zaman görse, 'Evi ya boşaltırsın ya da zorla atarım. Eve gelen giden belli değil' dedi. Bana, 'Ya bu evden çıkarsın ya da seni öldürürüm' diyerek tehditlerde bulundu. Sürekli bana ve kız arkadaşıma hakaret etmeye başladı" dediği belirtildi.