Kahramanlara yürekten alkış

Yerin metrelerce altındaki taş kömürünü gün yüzüne çıkarmak için alın teri döken Zonguldaklı madenciler dün sokaklardaydı. ‘Dünya Madenciler Günü’nde bando eşliğinde yürüyen kahramanları vatandaşlar ayakta alkışladı
Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Armutçuk, Kozlu, Karadon, Amasra ve Üzülmez müessese müdürlüklerinin yanı sıra özel maden ocaklarında çalışan işçiler için gün sabahın erken saatlerine başlıyor. İş elbiselerini giyerek kara elması gün ışığına çıkarmak için ilk hazırlıklarını yapan işçiler, el feneri ve baret ışıklarının aydınlattığı dehlize girip işe koyuluyor.
MADENCİLİK KUTSAL BİR MESLEK
Bin bir zorlukla yerin metrelerce altındaki milli servet olan kara elması gün ışığına çıkararak ülke ekonomisine kazandıran madenciler, 8 saatlik mesailerini tamamlayarak ocaktan "geçmiş olsun" dilekleriyle çıkıp ailelerine kavuşma heyecanıyla evlerinin yolunu tutuyor. Bu işçilerden biri de TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında çalışan Tolga Arslan. 3 yıldır madenci olarak çalışan Arslan "Her şeyden önce iş güvenliği ve arkamızda bıraktığımız ailemiz önemli. Madencilik çok kutsal bir meslek. Yerin metrelerce altına iniyorsunuz, oradan kömürü yerin üstüne çıkarmak kolay bir iş değil. Kömürü milletimizin, vatanımızın hizmetine sunmak büyük bir hizmet" dedi. Arslan, mesleğini severek yaptığını, "helal ekmek" kazandığı için mutlu olduğunu ifade etti. Özel bir maden ocağında çalışan Beytullah Köroğlu ise babasının da madencilik yaptığını anlatarak, "Yer üstündeki polis, memur ne ise bizler de yer altında devletimiz, milletimiz için çalışıyoruz. Hiçbir şeyin garantisi yok ama maden bir tık daha önde. Bizler buraya kelle koltukta giriyoruz" diye konuştu. AA
'İŞÇİ AÇIKLARIMIZI GİDERMEK ZORUNDAYIZ'
ZONGULDAK'TA, kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılanlar Devrek Belediyesi bando takımı eşliğinde Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü, vatandaşlar ve esnaf da yürüyüşe alkışlarla destek verdi. Etkinlikte konuşan Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil "Yer altında çıkarılmayı bekleyen 1,5 milyar ton taş kömürü rezervimiz var. Bu rezervi yer üstüne çıkarıp ülkemiz sanayisine kazandırma zorunluluğumuz var. En kısa zamanda taş kömürü üretimini artırmanın planlamasını yapmak, işçi açıklarımızı gidermek zorundayız" dedi.