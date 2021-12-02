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Giriş Tarihi: 2.12.2021 21:36

Kahramanmaraş  Büyükşehir Belediyesi’nin Doğa ve Fen Okulu Projesi’ne başlandı

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Kahramanmaraş  Büyükşehir Belediyesi’nin Doğa ve Fen Okulu Projesi’ne başlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Arslanbey Mesire alanında Doğa ve Fen Okulu inşasına başladı. Proje kapsamında, 160 metrekare alanda oluşturulacak dersliklerde öğrencilere doğa ve bilimi aynı anda tecrübe etme imkânı sunacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, eğitime katkı sağlamak amacıyla bir projeyi daha hayata geçiriyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde başlanan proje kapsamında, bölgenin en büyük rekreasyon alanlarından 550 dönümlük Arslanbey Mesire Alanı'na "Doğa ve Fen Okulu" inşa ediliyor.

Toplamda 160 metrekare üzerinde konumlandırılan yapı, 3 dersliğe ve ahşap atölyelere sahip olacak. Start verilen projeyle birlikte kent genelindeki öğrencilere, Organik Tarım, Gözlem, Doğadaki Dostlarımız, Ekolojik Okuryazarlık, Doğada Sanat, Oryantiring ve Macera atölyelerinde çeşitli dersler verilecek. Öğrencilerin doğayı ve bilimi aynı anda gözlemleyebileceği dersliklerin kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.

YENİ NESİL EĞİTİM

Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Doğa ve Fen Okulu'nun kullanım alanına yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Doğa ve Fen Okulu, öğrenme yöntemlerinden aktif katılımın esas alındığı, doğal bir ortam sunan, sınıf dışında gerçekleştirilen öğrenme yaklaşımıdır. Kahramanmaraş il merkezinde bulunan okul öncesi ve ilkokullarda öğrenimini sürdüren öğrencilerin bir program dâhilinde Kahramanmaraş Doğa ve Fen Okulu'nda günü birlik eğitimler alması planlanmaktadır. Bu kapsamda gönüllü olarak Kahramanmaraş Doğa ve Fen Okulu Projesi'nde yer almak isteyen öğretmenlerimize de ilk olarak online eğitimler daha sonra da yüz yüze eğitimler verilmiştir" bilgisi aktarıldı.

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Kahramanmaraş  Büyükşehir Belediyesi’nin Doğa ve Fen Okulu Projesi’ne başlandı
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