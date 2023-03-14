Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş’ta 4.7 ve 4.9’luk iki deprem daha
Giriş Tarihi: 15.3.2023

Kahramanmaraş’ta 4.7 ve 4.9’luk iki deprem daha

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Kahramanmaraş’ta 4.7 ve 4.9’luk iki deprem daha
AFAD verilerine göre, dün 09.47'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan yeni bir deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem sırasında kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, cep telefonlarına sarılıp yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Sarsıntının yoğun hissedildiği Karadut Mahallesi sakinlerinden Mehmet Gözdaş "Çadırdaki sobalar sallandı" dedi. Döndü Bolat ise Kahramanmaraş merkezli ilk depremde 45 dakika enkaz altında kaldığını söyleyerek "Bu sabah (dün) depreme lavaboda yüzümü yıkarken yakalandım. Musluktan tuttum, çığlık attım. Komşum beni çıkardı. Çok şiddetliydi" dedi. Dün 17.49'da da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.3 km derinlikte meydana gelen depremde olumsuz bir durum olmadı. Öte yandan dün saat 19.35'te Akdeniz açıklarında da 5.3 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin derinliği 4.22 kilometre olarak ölçüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Fuat Oktay duyurdu: Hane Başı Destek Ödemeleri depremzede ailelerin hesaplarına yatırıldı
Balayında sır ölüm: Otel çalışanı yeni evli çifti feci halde buldu
Ali Babacan açık açık itiraf etti! Altılı Koalisyon Türkiye'ye kaos vadediyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
6’lı koalisyon da HÜDA PAR ile görüşmüş! İşte o kareler
6'lı koalisyonda HDP'ye bakanlık formülü: Ankara kulisleri bunu konuşuyor
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan yüz yüze eğitim duyurusu: Hazırlıklar tamamlandı
SON DAKİKA | Karadeniz'de sıcak gelişme! Rus savaş uçakları ABD İHA'sını düşürdü
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'deprem' vizyonu: "Derece mi diyorlar şiddet mi diyorlar bilmiyorum..."
SON DAKİKA | HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan flaş açıklamalar: Sandalye hesabıyla hareket etmedik, etmeyeceğiz!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahramanmaraş’ta 4.7 ve 4.9’luk iki deprem daha
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA