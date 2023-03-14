Kahramanmaraş’ta 4.7 ve 4.9’luk iki deprem daha

AFAD verilerine göre, dün 09.47'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan yeni bir deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem sırasında kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, cep telefonlarına sarılıp yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Sarsıntının yoğun hissedildiği Karadut Mahallesi sakinlerinden Mehmet Gözdaş "Çadırdaki sobalar sallandı" dedi. Döndü Bolat ise Kahramanmaraş merkezli ilk depremde 45 dakika enkaz altında kaldığını söyleyerek "Bu sabah (dün) depreme lavaboda yüzümü yıkarken yakalandım. Musluktan tuttum, çığlık attım. Komşum beni çıkardı. Çok şiddetliydi" dedi. Dün 17.49'da da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.3 km derinlikte meydana gelen depremde olumsuz bir durum olmadı. Öte yandan dün saat 19.35'te Akdeniz açıklarında da 5.3 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin derinliği 4.22 kilometre olarak ölçüldü.