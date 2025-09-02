Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Toy ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

VÜCUDUNA BIÇAK DARBELERİ ALDI

Kavgada vücuduna bıçak darbeleri alan Onur Toy ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Bıçaklı saldırıya uğrayan Toy, hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.