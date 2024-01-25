Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş’ta bin 300 yıllık Tevrat ele geçirildi
Giriş Tarihi: 25.1.2024 10:52 Son Güncelleme: 25.1.2024 11:00

Kahramanmaraş’ta bin 300 yıllık Tevrat ele geçirildi

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğulları ilçesinde Jandarma tarafından yapılan bin 300 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ele geçirildi.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Kahramanmaraş’ta bin 300 yıllık Tevrat ele geçirildi

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Dulkadiroğlu ilçesindeki iki şahsın elinde bulunan tarihi eser kitabı satmaya çalıştıklarının öğrenilmesi üzerine F.K. 55 ile S.A.A. 49 isimli şahıslar Dulkadiroğlu ilçesinde yakalandı. Şahısların yapılan üst aramasında bin 300 yıllık olduğu değerlendirilen deri üzerine İbranice el yazmalı Tevrat kitabı ele geçirildi.

Meydana gelen Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı olayı ile ilgili Adli Makamlara bilgi verilerek tahkikata başlandı.

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Kahramanmaraş’ta bin 300 yıllık Tevrat ele geçirildi
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