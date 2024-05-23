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Giriş Tarihi: 23.5.2024 02:26

Kahramanmaraş'ta boya fabrikasında patlama: 3 ağır yaralı

Kahramanmaraş'ta, boya fabrikasında patlayan buhar kazanının altında kalan 3 işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi

DHA
Kahramanmaraş’ta boya fabrikasında patlama: 3 ağır yaralı

Olay, saat 23.00 sıralarında Karacasu Mahallesi'ndeki bir boya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikadaki buhar kazanı henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Patlamada 3 işçi kazanın altında kalarak ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede fabrikaya ulaşan ekipler tarafından kurtarılan işçiler, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan işçiler, hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Patlama nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kahramanmaraş'ta boya fabrikasında patlama: 3 ağır yaralı
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