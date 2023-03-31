Kahramanmaraş’ta depremler sonrası şelalenin suyu kurudu

"BU GÜZELLİĞE KAVUŞMAK İÇİN HASRETLE BEKLİYORUZ"

Depremin ardından bölgeye gelen bilim insanlarının suyun durumu hakkında net bir şey söyleyemediklerini dile getiren Yaşar, şunları kaydetti: "İstanbul Üniversitesinden profesör ekip arkadaşlarıyla geldi. Onlara da sordum, 'Buradaki su gelir mi?' diye ama net bir şey söylemediler. Burası doğa harikası bir yerdi. Piknik için gelenler, çevre illerden su götürmek için gelenler vardı. Köyümüzü güzelleştiren burasıydı. Kışın buralar zaten bembeyaz olur, o beyazlığın içinde duvar gibi duran kayalarda buz sarkıtları oluşurdu bembeyaz. Farklı bir güzellik katardı buraya. Bu güzelliğe kavuşmak için hasretle bekliyoruz."