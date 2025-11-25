Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş’ta trafik kazasında ağır yaralanmıştı hayatını kaybetti
25.11.2025 11:07

Kahramanmaraş’ta trafik kazasında ağır yaralanmıştı hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı Necati Gürbüz’ün yaşamını yitirdiği trafik kazasında ağır yaralanan oğlu Ufukcan Gürbüz de, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muhammet Özer
Kaza, 17 Kasım'da Kahramanmaraş'ın Tekir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 55 yaşındaki Necati Gürbüz'ün kullandığı hafif ticari araç, aynı yönde seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan Necati Gürbüz olay yerinde yaşamını yitirdi. Gürbüz'ün cenazesi, Altınyayla Mahallesi'nde toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan 24 yaşındaki oğlu Ufukcan Gürbüz ise hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Genç Ufukcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ufukcan Gürbüz'ün cenazesinin, Altınyayla Mahalle Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından mahalle mezarlığında defnedileceği bildirildi. Olay, Gürbüz ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

