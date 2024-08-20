Kahreden ölüm

Kocaeli İzmit'te Güvercinlik Barajı'nda pikniğe giden aile facia yaşadı. Suya giren Sedanur (5) ile Hiranur Karaca (7) bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden babaanne Tenzile Karaca da yüzme bilmediği halde hiç düşünmeden baraja atladı. Çevredekiler, torunlarını kurtarmak için suya atlayan babaanneye müdahale ederek kıyıya çıkardı. Ancak Karaca hastanede hayatını kaybetti. Küçük kızların cansız bedeni de aralamalar sonucu sudan çıkarıldı.Adana'nın Yüreğir ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren Adem Oruç hayatını kaybetti.Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde de Yusuf El Hamadi (12) ve İsa El Hamadi (16) adlı iki kardeş, dengesini kaybederek düştükleri sulama kanalında boğularak can verdi.