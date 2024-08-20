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Giriş Tarihi: 21.8.2024

Kahreden ölüm

Kocaeli’nde baraja giren Sedanur (5) ile Hiranur Karaca (7) gözden kayboldu. Yüzme bilmediği halde babaanneleri de torunlarını kurtarmak için suya girdi. Feci olayda iki kardeş ve babaanneleri boğularak hayatını kaybetti

ABBAS ÇAKAR
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kahreden ölüm
Kocaeli İzmit'te Güvercinlik Barajı'nda pikniğe giden aile facia yaşadı. Suya giren Sedanur (5) ile Hiranur Karaca (7) bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden babaanne Tenzile Karaca da yüzme bilmediği halde hiç düşünmeden baraja atladı. Çevredekiler, torunlarını kurtarmak için suya atlayan babaanneye müdahale ederek kıyıya çıkardı. Ancak Karaca hastanede hayatını kaybetti. Küçük kızların cansız bedeni de aralamalar sonucu sudan çıkarıldı.




SULAMA KANALI CAN ALDI
Adana'nın Yüreğir ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren Adem Oruç hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde de Yusuf El Hamadi (12) ve İsa El Hamadi (16) adlı iki kardeş, dengesini kaybederek düştükleri sulama kanalında boğularak can verdi.
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Kahreden ölüm
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