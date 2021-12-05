Kahvehane masasında kurulan iyilik hareketi

İZMİR'DE yaşayan 3 genç tarafından 5 yıl önce kurulan "Şehit Kütüphanesi" ekibi, 21. kütüphanelerini Konya'da eğitim uçuşu sırasında şehit düşen Yüzbaşı Burak Gençcelep adına açtı. Ahmet Selim Pozan ve iki arkadaşı, 5 yıl önce kahvehane masasında "Ne yapabiliriz?" diye düşünürken "Kütüphanesiz okul kalmasın" anlayışıyla yola çıkarak çalışmalara başladı. "Şehit Kütüphanesi" adı altında ilk önce Ege Üniversitesi'nde terör örgütü sempatizanı öğrenciler tarafından bıçaklanarak öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu adına kütüphane açan ekip, bugün ise 21. kütüphanelerini açmanın mutluluğunu yaşıyor. Daha önce şehit öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın, Neşe Alten ve Necmettin Yılmaz adına da kütüphane açılışları yapan ekip, son olarak Konya'da eğitim uçuşu sırasında uçağın kaza kırıma uğraması sonucu 8 ay önce şehit olan Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep adına İzmir Aliağa ilçesi Yenişakran Yunus Emre Ortaokulu'nda kütüphane açılışını gerçekleştirdi. Proje Genel Koordinatörü Ahmet Selim Pozan, "Şehit aileleri bizimle gurur duyuyor" dedi ve ekledi: "21. kütüphanemizi açtık. Bu rakam daha da artacak."