Haberler Yaşam Haberleri Kahvehane masasında kurulan iyilik hareketi
Giriş Tarihi: 6.12.2021

Kahvehane masasında kurulan iyilik hareketi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kahvehane masasında kurulan iyilik hareketi
İZMİR'DE yaşayan 3 genç tarafından 5 yıl önce kurulan "Şehit Kütüphanesi" ekibi, 21. kütüphanelerini Konya'da eğitim uçuşu sırasında şehit düşen Yüzbaşı Burak Gençcelep adına açtı. Ahmet Selim Pozan ve iki arkadaşı, 5 yıl önce kahvehane masasında "Ne yapabiliriz?" diye düşünürken "Kütüphanesiz okul kalmasın" anlayışıyla yola çıkarak çalışmalara başladı. "Şehit Kütüphanesi" adı altında ilk önce Ege Üniversitesi'nde terör örgütü sempatizanı öğrenciler tarafından bıçaklanarak öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu adına kütüphane açan ekip, bugün ise 21. kütüphanelerini açmanın mutluluğunu yaşıyor. Daha önce şehit öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın, Neşe Alten ve Necmettin Yılmaz adına da kütüphane açılışları yapan ekip, son olarak Konya'da eğitim uçuşu sırasında uçağın kaza kırıma uğraması sonucu 8 ay önce şehit olan Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep adına İzmir Aliağa ilçesi Yenişakran Yunus Emre Ortaokulu'nda kütüphane açılışını gerçekleştirdi. Proje Genel Koordinatörü Ahmet Selim Pozan, "Şehit aileleri bizimle gurur duyuyor" dedi ve ekledi: "21. kütüphanemizi açtık. Bu rakam daha da artacak."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan asgari ücret 2022 için özel anket yaptırdı! İşte asgari ücret için dikkat çeken sonuçlar
Son dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Rusya basını yazdı: Irak, Rus savaş uçağından vazgeçti! Türkiye'den İHA alacak!
İngilizlerin dizisi İstanbul'da gerçek oldu: Her ayıldığında yanında başka bir erkek vardı!
Son dakika | Kılıçdaroğlu CHP mitinginde FETÖ ve sabıka kayıtları bulunan isimleri konuşturmuş!
Müge Anlı’ya iki ödül birden! İki ödül alan ünlü sunucu Müge Anlı gözyaşlarına hakim olamadı!
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin'de soğuk duş! 29 ilden otobüsle takviye yaptılar! Ancak bu kadar kişi toplayabildiler...
Amerikan New York Times gazetesi yazdı: "Esed rejimine yakın isimler ülkeyi "narko-devlete" dönüştürdü"
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Siirt'te önemli mesajlar: Yeni programımızla refahı yaygınlaştıracağız
Mansur Yavaş'ın usulsüzlüğü Sayıştay raporunda!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahvehane masasında kurulan iyilik hareketi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA