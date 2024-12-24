‘Kalabalık yalnızlık’ yılın kelimesi seçildi

Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi ve Türk Dil Kurumu'nun düzenlediği anket ile yılın kelimesi belirlendi. TDK'nın internet sitesinde yapılan halk oylamasına katılan yaklaşık 1 milyon kişi 'Kalabalık yalnızlık' kelimesini yılın kelimesi seçti. Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gül Esra Atalay, "Kalabalıklar arasında yalnızlaşmış bireylere dönüştük. Bu aslında sanayi devriminden sonra kırsal alanlardan kentlere göçle başladı. Aynı apartmanda oturup birbirini tanımayan insanlar var. Dijital teknolojilerin topluma etkileri de eklenince bu yalnızlık bambaşka bir hal aldı. Bugün aslında fiziksel olarak çok yakın olsalar da birbirlerinin gözlerinin içine bakmayı unutmuş insanlardan oluşan bir toplumla karşı karşıyayız" dedi. Sosyal araştırmacı Yağmur Tanrıverdi ise "Kalabalık yalnızlık' kelimesinin seçilmesi, günümüz şartlarında insanların sayıca fazla kişi ile bağlantıda olmasına rağmen deneyimlediği yalnızlık duygusunu ifade ediyor" diye konuştu.