Kalbi delik Azra’dan iyi haber

Ayşe (35) ve Hasan Top (38) çifti, 5 ay önce dördüncü çocukları Azra'yı kucaklarına aldı. Doğumdan sonra hastaneden taburcu edilen anne Ayşe Top, bebeğinin kilo almadığını öğrendi. Yapılan kontrollerde bebeğin kalbinde delik olduğu tespit edildi. Azra bebek Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuk Kalp Merkezi'nde Op. Dr Murat Şimşek tarafından ayrıntılı kontrolleri yapılan Azra bebek hemen ameliyata alındı. Murat Şimşek ve ekibi tarafından yapılan açık kalp ameliyatı sonrası Azra bebek yeniden hayata tutundu. Op. Dr. Murat Şimşek, "4 kilo ağırlığındaki bebeğimizde geniş VSD ile aynı zamanda akciğer toplardamar anomalisi mevcuttu. Bebekte pulmoner hipertansiyon gelişmiş. Kilo alımı yavaş ve çok sık akciğer enfeksiyonu geçiriyordu. Kliniğimizde hemen ameliyata aldık. Açık kalp cerrahisi ile kalbindeki delikler kapatıldı. Yoğun bakım ve servis sürecini tamamlayıp bebeğimizi taburcu ettik" dedi.Hayatında ilk kez geldiği Konya'da çocuğunun yeniden sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşayan anne Ayşe Top, "Azra'm çok zayıftı. Sonra kalbinde sorun olduğunu öğrendik. Konya Şehir Hastanesi'ne geldik ve bebeğimiz burada sağlığına kavuştu. Hayatımda ilk kez Konya'ya geldim. Doktorlarımız, çalışanlarımız bize burada çok sahip çıktı. Bize çifte bayram yaşatıp yüzümüzü güldürdüler. Azra'mı bize bağışladılar. Bir an önce ameliyat olmazsa yaşamaz demişlerdi. Ama çocuğum şimdi çok iyi" diye konuştu.