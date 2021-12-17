Haberler Yaşam Haberleri Kaldırık otu kavurması tarifi: Kaldırık otu kavurması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 17.12.2021 01:27 Son Güncelleme: 17.12.2021 01:27

Kaldırık otu kavurması tarifi: Kaldırık otu kavurması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Kaldırık otu kavurması tarifi: Kaldırık otu kavurması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen ürünler arasında yer alan Kaldırık otu kavurması tarifi ile ilgili detayları merak edenler Kaldırık otu kavurması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. Merak konusu olan Kaldırık otu kavurması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Kaldırık otu kavurması tarifi, MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları tarafından yapılması sonrasında gündeme gelerek Kaldırık otu kavurması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorularla araştırılmaya devam ediliyor.

KALDIRIK OTU KAVURMASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

  • 1 kg kaldırık otu
  • 2adet kuru soğan
  • 5 diş sarımsak
  • 2 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı biber salçası
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı tuz

KALDIRIK OYU TARİFİ NASIL YAPILIR?

  1. Kaldırık otu ayıklanır ve yıkanır. Üstünü geçecek miktarda bol su ve bir miktar tuz ilave edilerek 15 dk. kadar haşlanır.
  2. Süzülen kaldırık otu elle İyice sıkılarak bekletilir.
  3. Bir tencerede sıvı yağ, ince kıyılmış soğan ve sarımsak pembeleşene kadar kavrulur, ardından salça ve kaldırık otu İlave edilerek kavurma işlemine devam edilir.
  4. Üstüne karabiber, tuz, pul biber ve kekik İlave edilerek kısık ateşte 5 dk. daha pişirilir.

Afiyet olsun.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: AGİ kalktı mı? Kimler alacak? Nasıl hesaplanacak? Uzman isim AGİ detaylarını açıklıyor
Son dakika: Stokçulara ağır yaptırımlar geliyor! TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi
Altın gram fiyatı 900 TL'yi aştı! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 16 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Dışişleri Bakanlığı harekete geçti: Fransız haber ajansı geri adım attı
İstanbul'da mezar fiyatlarına zam yapıldı! İşte ilçe ilçe yeni ücretler
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, CHP'li ismin iftirasını video ile ortaya çıkardı: İstanbullu nasıl kandırılıyor görelim
Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Son dakika: Başkan Erdoğan asgari ücret 2022 zammını açıkladı! 'Teşekkürler Erdoğan' 1. sırada
Son dakika: A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
Çaldığı bıçağı Akşener'e hediye eden İYİ Parti'li gözaltına alındı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaldırık otu kavurması tarifi: Kaldırık otu kavurması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA