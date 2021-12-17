Giriş Tarihi: 17.12.2021 01:27Son Güncelleme: 17.12.2021 01:27
Kaldırık otu kavurması tarifi: Kaldırık otu kavurması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen ürünler arasında yer alan Kaldırık otu kavurması tarifi ile ilgili detayları merak edenler Kaldırık otu kavurması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. Merak konusu olan Kaldırık otu kavurması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.
Kaldırık otu kavurması tarifi, MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları tarafından yapılması sonrasında gündeme gelerek Kaldırık otu kavurması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorularla araştırılmaya devam ediliyor.
KALDIRIK OTU KAVURMASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
1 kg kaldırık otu
2adet kuru soğan
5 diş sarımsak
2 çay bardağı sıvı yağ
1 çay kaşığı biber salçası
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tuz
KALDIRIK OYU TARİFİ NASIL YAPILIR?
Kaldırık otu ayıklanır ve yıkanır. Üstünü geçecek miktarda bol su ve bir miktar tuz ilave edilerek 15 dk. kadar haşlanır.
Süzülen kaldırık otu elle İyice sıkılarak bekletilir.
Bir tencerede sıvı yağ, ince kıyılmış soğan ve sarımsak pembeleşene kadar kavrulur, ardından salça ve kaldırık otu İlave edilerek kavurma işlemine devam edilir.
Üstüne karabiber, tuz, pul biber ve kekik İlave edilerek kısık ateşte 5 dk. daha pişirilir.