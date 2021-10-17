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Giriş Tarihi: 17.10.2021

Kaldırım taşı tepkisi: Bu yapılan israftır

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kaldırım taşı tepkisi: Bu yapılan israftır
Beşiktaş ve Şişli'de kaldırımların yeni olmasına rağmen yeni kaldırım taşlarının yol kenarlarına yığılması üzerine Liberal Demokrat Parti üyeleri Mecidiyeköy'de açıklama yaptı. Meydanda pankart açan Liberal Demokrat Parti üyeleri İstanbul'un gözde yerlerinden Etiler Nispetiye ve Nişantaşı'ndaki kaldırımların sağlam olmasına rağmen yollara yine kaldırım taşlarının yığılmasına tepki gösterdi. Liberal Demokrat Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Dohan Sevim, "Bu yapılan israftır. İBB'ye vergilerimizin neden israf edildiğini sorduk, cevap alamadık. Bizler de CHP belediyesi olan İBB'ye tıpkı CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu gibi soruyoruz. Vergilerimiz, nereye harcanıyor?" dedi.
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Kaldırım taşı tepkisi: Bu yapılan israftır
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