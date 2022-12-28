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Giriş Tarihi: 28.12.2022 22:25

Kalp krizi geçirdi, otobüse çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta sürücüsü kalp krizi geçiren minibüs, şerit değiştirerek karşı yönden gelen halk otobüsü ile çarpıştı. Minibüs sürücüsünün yaşamını yitirdiği, 3 otobüs yolcusunun da yaralandığı kaza Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası tarafından kaydedildi

DHA
Kalp krizi geçirdi, otobüse çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Karacasu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Veysel Uçarma'nın (67) kullandığı minibüs, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi nedeniyle kontrolden çıkarak karşı yönden gelen H.I.'nın kullandığı halk otobüsü ile çarpıştı.

Kazada, minibüs sürücüsü Veysel Uçarma ile otobüsteki yolcular S.N., Ş.B. ve H.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Veysel Uçarma, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, KGYS kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde; minibüsün kontrolden çıktığı, şarampole devrilmek üzereyken sürücüsünün son anda yaptığı manevra ile tekrar yola çıktığı ve o sırada karşı yönden gelen halk otobüsü ile çarpıştığı anlar yer aldı.

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Kalp krizi geçirdi, otobüse çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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