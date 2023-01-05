Kalp krizi geçiren yolcuyu uçaktaki doktor kurtardı

İngıltere'denHindistan'a giden uçakta kalp krizi geçiren bir yolcunun hayatını, uçakta bulunan bir doktor 5 saat süren bir çabayla kurtardı. Uçakta 43 yaşındaki bir yolcunun fenalaşması üzerine yardım anonsu yapıldı. Birmingham'da yaşayan ve annesiyle birlikte Hindistan'a seyahat eden 48 yaşındaki Dr. Vishwaraj Vemala, nefes almayan ve nabzı da olmayan yolcuya hemen müdahale etti. Uçaktaki ilk yardım malzemelerini kullanan Vemala, yolcuyu hayata döndürdü. Ancak yolcu bir kalp krizi daha geçirdi. Doktor Vemala, yaklaşık 5 saat süren çaba sonucunda yolcuyu hayatta tutmayı başardı. Uçak Mumbai Havalimanı'na iner inmez yolcu acil yardım ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Vemala, "Onu hayatta tutmak için beş saatlik bir çaba harcadım. Tıp eğitimi sırasında bunun nasıl yapılacağını öğrenmiştim ama yerden 40 bin feet yukarda değildik" dedi.