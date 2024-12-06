Kalp sağlığı sorununu gösteren 6 işaret

İngiltere merkezli Telegraph gazetesindeki haberde kalp sağlığı ele alındı.
Haberde Manchester Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Tony Hegerty, kalp kasında tehlike olup olmadığını anlamak için bilmeniz gereken belirtilere dikkat çekti.
1 Bir şeyleri kavramakta güçlük çekiyorsanız
Kalpte bir hastalık varsa, kalp kasına
kan akışı etkisiz olur. Dolayısıyla kaslarınız
zayıflar ve herhangi bir nesneyi kavrama
gücünüz azalır.
2 Hazımsızlığa benzer ağrılar
Hegerty göğüsteki ağrılı yanma hissinin
sadece hazımsızlık belirtisi olabileceği
ancak aynı zamanda kalp probleminin
de göstergesi olabileceği uyarısında
bulundu.
3 Boğulma hissi
Kalbin kaslara yeterli miktarda kan
pompalayamaması laktik asit birikmesine
neden oluyor ve bu da boğazda boğulma
hissine yol açıyor.
4 Ayak bileğinde şişlik
Ayak bileklerinde şişme genellikle
kalp yetmezliği olan hastalarda görülür.
5 Bacaklarda ağrı
Bacaklara kan sağlayan atardamarlarda
meydana gelen değişiklikler kaslarda
laktik asit birikmesine neden olarak ağrıya
yol açar.
6 Omuz, kol veya çenede ağrı
Kalple ilgili ağrı, omzu, kolları ve
çeneyi besleyen sinirler aracılığıyla ortaya
çıkabilir.
NASIL KORUYABİLİRSİNİZ?
Tony Hegerty düzenli egzersiz yapmayı, bol meyve, sebze ve tam tahıl içeren dengeli bir beslenmeyi, şeker, tuz ve doymuş yağ tüketimini azaltmayı ve sigaradan uzak durmayı öneriyor.