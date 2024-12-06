Kalp sağlığı sorununu gösteren 6 işaret

İngiltere merkezli Telegraph gazetesindeki haberde kalp sağlığı ele alındı.Haberde Manchester Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Tony Hegerty, kalp kasında tehlike olup olmadığını anlamak için bilmeniz gereken belirtilere dikkat çekti.Kalpte bir hastalık varsa, kalp kasınakan akışı etkisiz olur. Dolayısıyla kaslarınızzayıflar ve herhangi bir nesneyi kavramagücünüz azalır.Hegerty göğüsteki ağrılı yanma hissininsadece hazımsızlık belirtisi olabileceğiancak aynı zamanda kalp problemininde göstergesi olabileceği uyarısındabulundu.Kalbin kaslara yeterli miktarda kanpompalayamaması laktik asit birikmesineneden oluyor ve bu da boğazda boğulmahissine yol açıyor.Ayak bileklerinde şişme genelliklekalp yetmezliği olan hastalarda görülür.Bacaklara kan sağlayan atardamarlardameydana gelen değişiklikler kaslardalaktik asit birikmesine neden olarak ağrıyayol açar.Kalple ilgili ağrı, omzu, kolları veçeneyi besleyen sinirler aracılığıyla ortayaçıkabilir.Tony Hegerty düzenli egzersiz yapmayı, bol meyve, sebze ve tam tahıl içeren dengeli bir beslenmeyi, şeker, tuz ve doymuş yağ tüketimini azaltmayı ve sigaradan uzak durmayı öneriyor.