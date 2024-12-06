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Giriş Tarihi: 7.12.2024

Kalp sağlığı sorununu gösteren 6 işaret

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Kalp sağlığı sorununu gösteren 6 işaret
İngiltere merkezli Telegraph gazetesindeki haberde kalp sağlığı ele alındı.
Haberde Manchester Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Tony Hegerty, kalp kasında tehlike olup olmadığını anlamak için bilmeniz gereken belirtilere dikkat çekti.
1 Bir şeyleri kavramakta güçlük çekiyorsanız Kalpte bir hastalık varsa, kalp kasına kan akışı etkisiz olur. Dolayısıyla kaslarınız zayıflar ve herhangi bir nesneyi kavrama gücünüz azalır.
2 Hazımsızlığa benzer ağrılar Hegerty göğüsteki ağrılı yanma hissinin sadece hazımsızlık belirtisi olabileceği ancak aynı zamanda kalp probleminin de göstergesi olabileceği uyarısında bulundu.
3 Boğulma hissi Kalbin kaslara yeterli miktarda kan pompalayamaması laktik asit birikmesine neden oluyor ve bu da boğazda boğulma hissine yol açıyor.




4 Ayak bileğinde şişlik Ayak bileklerinde şişme genellikle kalp yetmezliği olan hastalarda görülür.
5 Bacaklarda ağrı Bacaklara kan sağlayan atardamarlarda meydana gelen değişiklikler kaslarda laktik asit birikmesine neden olarak ağrıya yol açar.
6 Omuz, kol veya çenede ağrı Kalple ilgili ağrı, omzu, kolları ve çeneyi besleyen sinirler aracılığıyla ortaya çıkabilir.

NASIL KORUYABİLİRSİNİZ?
Tony Hegerty düzenli egzersiz yapmayı, bol meyve, sebze ve tam tahıl içeren dengeli bir beslenmeyi, şeker, tuz ve doymuş yağ tüketimini azaltmayı ve sigaradan uzak durmayı öneriyor.

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Kalp sağlığı sorununu gösteren 6 işaret
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