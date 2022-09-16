Kalpazan filmi oyuncuları ve konusu: Kalpazan filmi oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi, konusu ne?

Kalpazan filmi 16 Eylül 2022 gece yarısı Show TV ekranlarında yayına girecek. Vatandaşlar da Kalpazan filmi oyuncuları ve konusu hakkında araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

KALPAZAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dünyanın en iyi benzeti ressamı olan ve ünlü ressamların tablolarının birebir kopyalarını yapan Ray Cutter, hapishanede zor zamanlar geçirmektedir. Hapishaneden bir an önce çıkabilmek için neredeyse imkansız bir görevi yerine getirme karşılığında bir suç örgütüyle anlaşma yapar.