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Giriş Tarihi: 16.9.2022 16:41

Kalpazan filmi oyuncuları ve konusu: Kalpazan filmi oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi, konusu ne?

Bu gece Show TV ekranlarında sinema gecesi yaşanıyor. Ünlü aktör John Travolta’nın başrolünde yer aldığı Kalpazan filmi oyuncuları ve konusu seyirciler tarafından merak ediliyor. Orijinal adı The Forger olan yapım, gerilim ve polisiye türünde izleyiciyle buluşacak. Kalpazan filmli oyuncuları ve konusu ile oldukça ilgi çekiyor. Peki, Kalpazan filmi oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?

Kalpazan filmi oyuncuları ve konusu: Kalpazan filmi oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi, konusu ne?

Kalpazan filmi 16 Eylül 2022 gece yarısı Show TV ekranlarında yayına girecek. Vatandaşlar da Kalpazan filmi oyuncuları ve konusu hakkında araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

KALPAZAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dünyanın en iyi benzeti ressamı olan ve ünlü ressamların tablolarının birebir kopyalarını yapan Ray Cutter, hapishanede zor zamanlar geçirmektedir. Hapishaneden bir an önce çıkabilmek için neredeyse imkansız bir görevi yerine getirme karşılığında bir suç örgütüyle anlaşma yapar.

Buna göre Ray, ünlü ressam Claude Monet'nin bir tablosunun replikasını çizmek, tablonun orijinalini müzeden çalmak, sonrasında ise yerine replikasını koymak zorundadır. Ray Cutter, babasının ve oğlunun da yardımlarıyla bu zorlu işin peşine düşer.

KALPAZAN FİLMİ OYUNCULARI

Kalpazan filmi oyuncuları arasında John Travolta, Christopher Plummer, Tye Sheridan, Abagail Spencer bulunuyor.

KALPAZAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film ABD'nin Massachusetts eyaletinde çekildi.

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Kalpazan filmi oyuncuları ve konusu: Kalpazan filmi oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi, konusu ne?
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