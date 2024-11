Kalpten bağlı ikızlere muhteşem operasyon

Cezayirli 10 yıllık evli Amal ve Said Belkacem çifti, 5 Nisan 2023 tarihinde, Rinad ve Rinas adını verdikleri ikiz kız bebeklerini sezaryenle dünyaya getirdi. Ancak ikizler göğüslerinden yapışık ve kalpleri ayrı ama tek bir kesenin içinde doğmuşlardı. Üstelik Rinas'ın kalbindeki damarlar tersti.Belkacem ailesi umudunu yaklaşık 3 bin 300 km uzaklıktaki Türkiye'ye bağladı. İstanbul'daki özel bir üniversite hastanesi doktorları ile görüşmeler başladığında ikizler daha 5 aylıktı. Yüzleri ve kalpleri 18 ay boyunca birbirine yapışık yaşadılar. Ayrılabilirlerdi ama ikizlerin her birinin operasyon için 8 kiloya ulaşması gerekiyordu. Bebekler 15 aylık olduklarında ameliyat için gerekli kiloya ulaştılar.Anne babaları, ülkelerinde heyecanla ameliyat tarihini beklerken, Rinas'ın kalbi tam 3 kez durdu. Rinas'ın kalbinin durması, Rinad'ın da hayata veda etmesi anlamına geliyordu. Tek keseden atan kalp, çalıştırıldı ama hayati tehlike devam ediyordu. Sonunda ameliyat zamanı geldi. Operasyon tam 3.5 saat sürdü. Amal ve Said Belkacem çifti, başarılı operasyonun ardından çok mutlu. Anne Amal Belkacem, "İkizlerim ayrılınca çok hüzünlendiler. Birbirlerini arayıp ağlıyorlar. Onlar kendini tek vücut olarak biliyorlar, şimdi sağlıklı ve iki ayrı birey oldular" dedi.Tek kese içinde iki kalbin yan yana attığını görmek ekip olarak hepimiz için heyecan vericiydi. Ameliyatla her iki kalbe de iki kese oluşturduk.Birbirlerine göğüs kafesinden bağlı ikizlere kemik dokusunu kaydırarak göğüs kemiği oluşturduk. Deri ihtiyacını gidermek için her iki bebeğe de silikon bir balon yerleştirdik. Derinin genleşmesini sağladık ve elde ettiğimiz deriyle bebekleri ayırdıktan sonra göğüs bölgesindeki boşluğu doldurduk.