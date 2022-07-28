Kamkat Faydaları Nelerdir? Kumkuatın Yararları Ve Zararları Nelerdir, Kimler Kullanabilir?

Kamkat meyvesinden birçok şekilde yararlanabilirsiniz. Özellikle reçeli ve marmeladı çok sık yapılmaktadır. Bunun yanında büyük oranda C vitamini içermektedir. Ayrıca bünyesinde barındırdığı mineraller sayesinde pek çok hastalığın da önüne geçilmiş olunur. Kamkat bu özellikleri sayesinde pek çok kişi için oldukça faydalı hale gelse de bazı kişiler için de risk taşımaktadır. Peki, Kumkuatın yararları ve zararları nelerdir ve kimle tüketebilir? Sorusunun yanıtı yazımızda yer almaktadır...

Kamkat Faydaları

Kumkuat, üzümden biraz büyük, turuncu renginde ekşi-tatlı bir meyve olarak karşımıza çıkmaktadır. Turunçgiller ailesinden olan kumkuat yüksekliği dört metreyi aşmayan bodur ağaçlarda yetişir. Yaprakları parlak koyu yeşildir. Sonbaharda meyve verip ocak-mart arasında tam olgunluğa erişmektedir. Anavatanı Çin olan kumkuat, ülkemizde Akdeniz ikliminin olduğu bölgelerde yetişmektedir. Kamkatın faydaları ise şunlardır:

Sinir sistemi düzenli ve sağlıklı çalıştığı için de stres kaynaklı baş ağrısı ve uykusuzluk gibi sorunları ortadan kaldırıyor.

C vitamininden aldığı güç sayesinde gelişen antioksidan özelliği, hastalıklardan koruma konusunda da vücuda oldukça yardım etmektedir.

İçinde yüksek oranlarda A, B1, B2 ve B3 vitaminleri de bulunduran kumkuat, bu vitaminlerle sinir sistemimizi güçlendirmede destek oluyor.

Kolesterolü yüksek olanların yardımına koşan kumkuat, yüksek kolesterolü düşürerek kolesterol dengesi sağlıyor.

Antiseptik özellikler gösterebilen bu meyve, mikropları öldürebildiğinden küçük çaplı besin zehirlenmeleri ya da böcek ısırmaları konusunda da oldukça etkili olduğu keşfedilmiştir.

Aynı zamanda yüksek tansiyonu olanlar için de faydalı bir meyvedir

Kamkat Ne İşe Yarar?

Kamkatın faydaları ile ilgili detaylı olarak yukarıda bilgi vermiştik. Burada ise kumkatın ne işe yaradığı hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kumkuatın içerdiği fitosteroller bağırsaklarda kolesterol emilimini engellemeye yardımcı olabildiklerinden toplam kolesterol, kötü kolesterol (LDL) ve trigliseritlerin düşmesine yardımcı olarak oldukça önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Dolayısıyla yüksek tansiyon ve damar tıkanıklıklarını önler.

Antioksidan ve antienflamatuar özellikleri sayesinde kalp hastalıklarına iyi gelir. Kumkuat yüksek miktarda lif içerdiğinden mide-bağırsak sistemini hareketli tutmaya ve sağlıklı bir sindirime yardımcı olmakla birlikte Kabızlık, gaz, hazımsızlık gibi şikâyetlere iyi gelir.

Kumkuat haricen kullanılarak cilt kırışıklıklarının, yaşlılıktan ve güneşten kaynaklanan lekelerin giderilmesinde etkilidir. Ayrıca sivilce izlerini de yok eder ve sağlıklı bir cilde kavuşmaya yardımcı olmasıyla da dikkat çekicidir. Kumkuatın genelde sağlığa bir zararı olmamakla birlikte hamile ve emziren kadınlarla çocuklar güvenle tüketebilirler. Ancak aşırı miktarda şeker içerdiğinden ölçülü tüketmeye dikkat edilmelidir. Ayrıca turunçgillere alerjisi olanlar yememelidir.