Kampüste feci şekilde katledilmişti: Meliha Keskin davasında kan donduran detaylar! İçeriye nasıl girdi?

'10 DAKİKALIK İŞİM VAR'

Meliha Keskin'in oturduğu evden çıkarken gördüğünü anlatan Karakaya, "Meliha'yı evden çıkıp taksiye binerken gördüm. Çocukları tek başına bıraktığı için 'neden çocukları tek bırakıyorsun?' diye sormak amacıyla taksiye binip takip ettim. Meliha, Eğitim Fakültesi içine girdi. Ben de '10 dakikalık işim var' diyerek içeri girdim. Oradan bir kişiye 'buraya öğrenciler mi yoksa öğretmenler mi giriyor' diye sordum. Meliha, kameriyeye doğru gitti. Orada da 3-4 erkek vardı. Onlarla tokalaşıp sigara yaktı. Yanlarında silah olabileceğini düşünerek tüfeği bagajdan aldım" diye konuştu.