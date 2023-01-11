Kamu Başdenetçisi Malkoç, Rus ve Ukraynalı ombudsmanların buluşmasını değerlendirdi

Savaş nedeniyle her gün tonlarca bomba patladığını, çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğini, çoğunun da yaralandığını aktaran Malkoç, şöyle konuştu: "Savaşın da en fazla mağduru siviller oluyor. Sivillerde de çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluyor. Özellikle Rusya ve Ukrayna ombudsmanlığı ile görüşerek yaralıların, çocukların ve kadınların karşılıklı olarak tahliyesi veya Rusya'da bulanan Ukraynalıların, Ukrayna'da bulunan Rus vatandaşlarının karşılıklı olarak değişimi konusunda iki arkadaşımızı Türkiye'de bir araya getirdik. Bizim de desteğimizle katkımızla çok önemli bir mesafe alındı. Görüşmeler devam ediyor, umut ediyorum ki yarın ortak bir yol haritası ortaya çıkacaktır. Bunu memnuniyetle ifade ediyorum. Tabii savaş devam ederken, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adil, demokratik, barıştan yana olan net tavrı savaş süresince devam etmiştir.