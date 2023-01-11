Kamu Başdenetçisi Malkoç, Rus ve Ukraynalı ombudsmanların buluşmasını değerlendirdi

Moskalkova ve Lubinets, Ankara'da bir otelde düzenlenen "21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği" konferansı kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye katılan Malkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 21'inci yüzyılda insan haklarını tartıştıkları toplantının, Rusya ve Ukrayna halkları için de önem taşıdığını söyledi.
Savaş nedeniyle her gün tonlarca bomba patladığını, çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğini, çoğunun da yaralandığını aktaran Malkoç, şöyle konuştu: "Savaşın da en fazla mağduru siviller oluyor. Sivillerde de çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluyor. Özellikle Rusya ve Ukrayna ombudsmanlığı ile görüşerek yaralıların, çocukların ve kadınların karşılıklı olarak tahliyesi veya Rusya'da bulanan Ukraynalıların, Ukrayna'da bulunan Rus vatandaşlarının karşılıklı olarak değişimi konusunda iki arkadaşımızı Türkiye'de bir araya getirdik. Bizim de desteğimizle katkımızla çok önemli bir mesafe alındı. Görüşmeler devam ediyor, umut ediyorum ki yarın ortak bir yol haritası ortaya çıkacaktır. Bunu memnuniyetle ifade ediyorum. Tabii savaş devam ederken, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adil, demokratik, barıştan yana olan net tavrı savaş süresince devam etmiştir.
Sayın Zelenskiy ve Sayın Putin ile görüşen ender dünya liderlerinden biridir Sayın Cumhurbaşkanı'mız. Bu gayretlerin sonucunda da biliyorsunuz esir takası oldu ve ardında da tahıl koridoru açıldı. Bu koridorun açılması çok önemliydi, Ukrayna'da, Rusya'da depolardaki tahıl çürüyüp gidecekti. Halbuki milyonlarca insan Afrika'da Asya'da bu tahılı beklemekteydi ve koridorun açılması sonucunda 17 milyon ton tahıl bu insanlara ulaştı. İşte bundan hareketle biz de bir insani koridor açmak istiyoruz. Her iki ombudsmanla görüşmemiz fevkalade iyi oldu. Umut ediyorum güzel bir çalışma programı ortaya çıkacak."
Bu konuda son açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağına yönelik haberlerin sorulması üzerine Malkoç, "inşallah" yanıtını verdi.