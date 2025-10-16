Kamyon işçi servisine çarptı: 1 ölü

Denizli Pamukkale'de çevreyolunda işçi almak için emniyet şeridinde duran minibüse, aynı yönden gelen kamyon çarptı. Afyonkarahisar Dazkırı'ya tarım işçilerini taşıyan minibüsün sürücüsü Hacı Avcı'nın babası Mustafa Avcı (70) olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü H.K. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Mustafa Avcı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Trafik bir süre tek şeritten sağlandı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Afyonkarahisar'da O.K. idaresindeki 06 CNJ 64 plakalı otomobilin çarptığı 39 yaşındaki S.Y. isimli kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çay ilçesi Yeşilyurt köyü yakınlarında meydana gelen olay sonrası savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.