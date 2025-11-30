Kamyona çarpan araç 3 kişiye mezar oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tarsus-Adana Otoyolu Damlama mevkiinde kontrolden çıkan Mistik Ali Gönen (64) yönetimindeki hafif ticari araç, aynı yönde seyreden Fatih T. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki Mustafa Gönen (43) ve Hüsne Gönen (41) olay yerinde hayatını kaybederken Ahsen Lina Yücedağ (2), Medine Gönen (12) ve Seda Yücedağ (24) ise yaralandı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde çarptığı TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilin sürücüsü Zihni Başkan (64) ile eşi Saadet Başkan (64) hayatını kaybetti. Akhisar'daki diğer kazada ise Seğirdim Mahallesi yakınlarındaki virajda kamyonla çarpışan otomobildeki Mustafa Kocaman (70) ölürken sürücü Alpay G. (23) yaralandı.Diyarbakır'dan taziye için Gaziantep'e gelen aileyi taşıyan otomobil, dönüşte Adana- Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun Gaziantep doğu gişeleri yakınında kontrolden çıkarak takla attıktan sonra refüje uçtu. Hurdaya dönen araçtakilerden Ayşe Turan ölürken Şehnaz Turan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ağır, sürücü Samet Kezer ile Latif Turan hafif yaralandı. Aydın'ın Germencik ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Kamil Demir (76) hayatını kaybetti. Biri ağır 2 kişi yaralandı. Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Kaş Kavşağı'nda kontrolden çıkarak park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü Ali Aker (24) öldü. Van'ın Özalp ilçesinde hafif ticari aracıyla geri manevra yapan K.E., fark etmediği babası Ali Rıza Erdinler'i (70) ezerek öldürdü. Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde kontrolden çıkarak takla atıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücü A.C. (21) öldü. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 15 Kasım'da polis aracının TIR dorsesine çarptığı ve polis memuru Ali Barut'un (34) şehit olduğu kazada ağır yaralanan polis memuru Hatice Ünal (24) da hastanede şehit oldu.