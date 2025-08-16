Kamyonet fındık bahçesine uçtu: 4 ölü, 1 yaralı

iresun'un Doğankent ilçesinde kamyonet fındık bahçesine yuvarlandı. Kazada kamyonette bulunan 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, Oyraca Köyü yolu üzerine meydana geldi. Ali Alim yönetimindeki kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan yamaç aşağıya doğru fındık bahçesine yuvarlandı. Kazada fındık topladıktan sonra geri döndükleri öğrenilen sürücü Ali Alim ile araçta bulunan Yusuf Alim, Hacer Taş ve Hacer Cil hayatını kaybederken, Ayşe Zeynep Yılmaz ise ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.