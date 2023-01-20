Kan bağışı sayesinde kanser olduğunu öğrendi

Ankara'da yaşayan ve 3 ayda bir Türk Kızılay'a kan bağışında bulunan 77 yaşındaki Ali Rıza İçli, kan verirken görevlinin "Kanınız az, hekime danışın" uyarısı üzerine hastaneye gitti. Yapılan tetkikler sonucu bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Erken tanı sayesinde İçli'nin hayatı kurtuldu. Düzenli olarak kan verdiği için Kızılay'dan bronz madalya alan İcmli kanser teşhisi konmasıydı bir sonraki bağışında gümüş madalya alacaktı. Teşhisten üç gün sonra ikinci evrede olan tümörün ameliyatla tek seferde alındığını anlatan İçli, "Düzenli olarak kan bağışı yaparken kendi hayatımı da kurtarmış oldum. Erken teşhis sayesinde kanseri çok kısa zamanda atlattım. Kan bağışı hem başkalarının hayatını kurtarmada hem de kendi sağlığımız hakkında bilgi sahibi olmamıza neden oluyor" diye konuştu. İçli şartları uygun olan herkesi kan bağışlamaya davet etti. Kan bağışı mini bir check-up yerine geçiyor. Kan bağışından önce yapılan testler erken teşhisin yolunu açıyor. Ayrıca kan bağışı, karaciğer, akciğer, kalın bağırsak gibi kanserlerin gelişme riskini azaltıyor.