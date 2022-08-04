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Giriş Tarihi: 5.8.2022

Kan bağışında kırmızı alarm

Yaz aylarında sıcaklıkların da artmasıyla kan bağışı temmuzda bir önceki aya göre 74 bin 161 ünite düştü

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Kan bağışında kırmızı alarm
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve tatil dönemi nedeniyle gönüllü kan bağışları azaldı. Havaların mevsim normallerinde seyrettiği haziranda 263 bin 646 ünite gönüllü kan bağışı alan Kızılay, Kurban Bayramı'nın da etkisiyle, sıcak havaların arttığı temmuzda 189 bin 485 ünite kan bağışı aldı. Haziranda günlük ortalama 8 bin 788 ünite kan bağışı yapılırken, bu rakam temmuzda 6 bin 316'ya düştü. En çok kan bağışını ise 20 yaşındakiler yaptı. Kan bağışında gençlerin oranı yüzde 37 oldu.

KAN BAĞIŞI ÇAĞIRISI
Kızılay yetkilileri, "Amacımız hiçbir vatandaşımızın hastanede kanla ilgili bir sorun yaşamaması. Tamamen gönüllü olarak zaman ayırıp Kızılay kan bağış noktalarına gelen iyiliksever kan bağışçılarımızı yaz aylarında da ihtiyaç sahiplerine desteğe devam etmeye çağırıyoruz" açıklamasında bulundu. Kadınların kan verme oranlarının her geçen yıl artıyor olmasından mutluluk duyduklarını ifade eden yetkililer, "Ancak son iki ayın istatistiklerine baktığımızda kadınlarımızın kan bağış oranlarında ciddi bir düşüş var. Kan bağışlarında kadınlarımızın oranı yüzde 15'ten yüzde 10.4'e düştü. Kadınlarımızı özellikle kan bağış noktalarımıza bekliyoruz" dedi. Kızılay her gün yaklaşık 300 noktada kan bağışı kabul ederken, toplanan bu kanlar testlerinin bitiminin ardından ülke çapında 1500'e yakın hastaneye dağıtılıyor.

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Kan bağışında kırmızı alarm
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