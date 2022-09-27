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Giriş Tarihi: 28.9.2022

Kan donduran çocuk cinayetinde 2 tutuklama

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kan donduran çocuk cinayetinde 2 tutuklama
Gaziantep'te kayıp olan ve önceki gün bir işyerinde derin dondurucuda cesedi bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu Lina Nazlı Erbay'ın ölümüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.
18 yaşında evlenen Melisa İlhan anlaşamadığı kocası Abdurrahman Erbay'dan (25) ayrıldıktan sonra 1.5 yaşındaki kızı N. ve 3 yaşındaki kızı Lina Nazlı ile baba evine döndü. Bir süre sonra ise çocukluk arkadaşı Muhabbet Toz'un yanına taşındı. Toz'un sevgilisi Mehmet Aksu da eve gelip gitmeye başladı. Emlakçılık yapacağını sanan Melisa İlhan'ı Toz ve Aksu fuhuşa sürükledi. Toz, İlhan'a "Günde 5-10 bin lira getir, çocuklarını gör" diyerek iki kızını alıkoydu. Darp edilip aç bırakılan İlhan, eski eşine ulaşarak yardım istedi. Şikâyet üzerine gözaltına alınan Toz ve Aksu ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İlhan'ın çocuklarını bulmak için katıldığı ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nı arayan bir kadın, N.E'nin birkaç aydır bakıcı olarak kendisine bırakıldığını söyledi.



DEVLET KORUMASINDA
Bakıcı kadından teslim alınan küçük çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Bir başka vatandaşın ihbarı üzerine ise Mehmet Aksu'ya ait giyim mağazasına operasyon düzenleyen polis, Lina Nazlı'nın cesedini derin dondurucuda buldu. Küçük kızın işkence sonucu öldürüldüğü, aç bırakıldığı ve boynunun kırıldığı belirlendi. Toz, Aksu ve K.A. isimli bir kişi gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet Aksu ve Muhabbet Toz tutuklandı. Lina Nazlı bugün toprağa verilecek.

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Kan donduran çocuk cinayetinde 2 tutuklama
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