Kandil simidi tarifi (Pastane usulü): Mahlepli veya mahlepsiz Evde Kandil Simidi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte en güzel tarifi ve püf noktaları!

Kandil günleri adeta bir gelenek haline gelen kandil simidinin yapılışı için binlerce vatandaş evlerinde kollarını sıvadı ve tarif arayışına çıktı. En önemli püf nokta ise malzemelerin yapılış esnasında oda sıcaklığında olmasıdır. Çayın yanına yakışan bu lezzeti evde yapmak çok kolay olsa da bazı püf noktalara dikkat ederek ağızda dağılan pastane simidini sizler de hazırlayabilirsiniz. Oda sıcaklığında kullanılan malzemeler simidinizin daha çıtır ve lezzetli olmasını sağlar. Peki, Evde mahlepli veya mahlepsiz Kandil Simidi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? En lezzetli pastane usulü kandil simidi tarifi ve yapılışı…