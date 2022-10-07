Kandil simidi tarifi (Pastane usulü): Mahlepli veya mahlepsiz Evde Kandil Simidi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte en güzel tarifi ve püf noktaları!

Kandil günleri adeta bir gelenek haline gelen kandil simidinin yapılışı için binlerce vatandaş evlerinde kollarını sıvadı ve tarif arayışına çıktı. En önemli püf nokta ise malzemelerin yapılış esnasında oda sıcaklığında olmasıdır. Çayın yanına yakışan bu lezzeti evde yapmak çok kolay olsa da bazı püf noktalara dikkat ederek ağızda dağılan pastane simidini sizler de hazırlayabilirsiniz. Oda sıcaklığında kullanılan malzemeler simidinizin daha çıtır ve lezzetli olmasını sağlar. Peki, Evde mahlepli veya mahlepsiz Kandil Simidi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? En lezzetli pastane usulü kandil simidi tarifi ve yapılışı…
KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ
200 gram tereyağı veya margarin, (oda sıcaklığında),
Yarım su bardağı yoğurt,
3 çay kaşığı kabartma tozu,
1 yumurta sarısı,
1 yumurta akı, (bir kasede hafifçe köpürmüş olarak çırpılmış),
1,5 çay kaşığı tuz,
1 çay kaşığı toz seker,
2,5 su bardağı un,
1 tatlı kaşığı mahlep,
Çeyrek su bardağı susam,
Çeyrek su bardağı çörek otu,
Dilerseniz sadece susam ya da çörek otu kullanabilirsiniz.