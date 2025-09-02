MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI ve SÖZLERİ: Dualı, Ayetli, Hadisli, resimli Kandil mesajları ve sözleri ile Kandiliniz mübarek olsun!

İslam dünyası için büyük öneme sahip olan Mevlid Kandili gecesinde, kandil mesajları araştırılmaya başlandı. Bu mübarek gecede ibadetlerini yerine getirmeye hazırlanan vatandaşlar, aynı zamanda sevdiklerini de hatırlayarak onlara anlamlı mesajlar gönderiyor. Mevlid Kandili'nin manevi atmosferi, paylaşılan dualı ve anlamlı sözlerle daha da güçleniyor. İşte, sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz Mevlid Kandili mesajları ve sözleri…
Ya Rabbi, bu mübarek gece hürmetine dualarımızı kabul eyle, sevdiklerimizi koru, kalplerimize huzur indir. Hayırlı kandiller.
Rabbim Mevlid Kandili'nin bereketiyle hanelerimizi huzurla, ömrümüzü sağlıkla, gönlümüzü imanla doldursun.
Bu mübarek gecede edilen dualarınız kabul, günahlarınız affolunmuş olsun. Kandiliniz mübarek olsun.
Mevlid Kandiliniz mübarek olsun, dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolsun.
Bu mübarek gecede gönlünüz ferahlık, kalbiniz imanla dolsun. Kandiliniz hayırlı olsun.
Mevlid Kandili'nin bereketi üzerinize olsun. Rabbim gönlünüzden geçen tüm güzellikleri nasip etsin.
Hayırlı kandiller! Rabbim sevdiklerinizi yanınızdan, huzurunuzu kalbinizden eksik etmesin.
Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun.
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
De ki; Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
Peygamber Efendimiz'in dünyayı şereflendirdiği bu mübarek gecede, gönlünüze huzur, hanenize bereket, ömrünüze sağlık dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
Bu anlamlı gecede edilen dualar kabul, tövbeler makbul, gönüller huzurlu olsun. Rabbim sizleri ve sevdiklerinizi rahmetiyle sarsın. Hayırlı Kandiller.
Mevlid Kandili vesilesiyle, Peygamberimizin ahlakını örnek almayı, yolunda yürümeyi nasip etsin Rabbim. Kandiliniz bereketli, geceniz nur dolu olsun.
"Ve biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiyâ, 107) Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
"Allah ve melekleri Peygambere salât ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, tam bir teslimiyetle selâm verin." (Ahzâb, 56) Hayırlı Kandiller.
Bu gece rahmet kapılarının açıldığı gecedir. Rabbim kalbinize huzur, ömrünüze bereket versin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
"Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." (Hadis-i Şerif) Efendimizin ahlakıyla güzelleşen bir ömür dileğiyle, hayırlı kandiller.
Peygamberimizin doğum gecesinde kalplerimiz nurlansın, dualarımız kabul olsun. Kandiliniz mübarek olsun.
"Kim bana bir salât getirirse, Allah ona on salât eder." (Hadis-i Şerif) Bu mübarek gecede salât ve selamlarımız O'na olsun. Hayırlı kandiller.