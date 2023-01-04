Kandıra Belediyesi’ne beş yıldızlı hizmet binası

KOCAELİ'NİN Kandıra İlçesi Belediyesi yeni hizmet binasına taşındı. 3 bodrum, zemin ve 3 kat şeklinde inşa edilen ve tam donanıma sahip, en alt bodrum 44 araçlık otopark ve sığınak, orta bodrum kat da 40 araçlık otopark ve depo, arşiv alanları, üst bodrum katta ise giriş fuayesi, bekleme salonu ve hizmet birimleri yer alan 13 bin 893 metrekare kullanım alanına sahip yeni Hizmet Binasına taşınan Kandıra Belediyesi organizasyon yapısında da köklü değişikliklere gitti. Yapılan değişikliklerle 2 başkan yardımcısı ve 3 müdür göreve başladı. Göreve geldiği günden bu yana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile el birliği içinde Kandıra'yı büyütmek için çalıştıklarını ifade eden Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, verilen destek ve yapılan hizmetler için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.