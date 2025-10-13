Kanlı pusuya müebbet talebi

İstanbul Maltepe'de 10 Temmuz 2024 günü işe gitmek üzere motosikletiyle ilerleyen belediye temizlik görevlisi Murat Öztürk, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğramış ve başına isabet eden kurşunla yaşamını yitirmişti. Başlatılan soruşturmada Esat M., Murat Öztürk ve Tolga T. adli makamlarca tutuklanmıştı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İddianamede, şüpheli Esat M.'nin ruhsatsız silahıyla başına ateş ederek Murat Öztürk'ü öldürdüğünün açıkça anlaşıldığı belirtilerek şüphelinin "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah Bulundurma" suçlarından müebbet hapis ve 4 yıla kadar hapsini talep etti. Diğer şüpheli Tolga T. hakkında ise "Kasten öldürme" suçundan takipsizlik kararı verildi.