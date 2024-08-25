Kanser ilaçlarında doğru saat etkisi

Bilim insanları, kanserli hücrelerin sirkadiyen ritmini inceleyerek (24 saatte bir tekrarlanan doğal döngü) kanser ilaçların günün hangi saatinde daha etkili olduğunu belirledi. Nature Communications adlı hakemli dergide yayınlanan çalışmada, üçlü negatif meme kanseri hastalarından alınan hücreler laboratuvarda geliştirerek incelendi. Kanserli hücrelerin biyolojik saatlerinin haritası çıkarıldı. Analizler ilaçların veriminin, günün hangi saatinde uygulandığına bağlı olarak yüzde 30'a kadar değişebildiği ortaya kondu. Bazı ilaçlar sabah 8 ila 10'da daha başarılı bir performans sergilerken bazılarının da akşam saatlerinde daha etkili olduğu görüldü.