Kanser tedavisinde uçuk devrimi

İngiltere'nin Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne bağlı (NHS) Kraliyet Marsden Kuruluşu'ndaki Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen devrim niteliğindeki çalışmada vücutta uçuğa neden olmasıyla bilinen herpes virüsünün genetiği değiştirilmiş halinin kanser tümörünü küçülttüğü veya yok ettiği tespit edildi. 39 hasta üzerinde araştırmanın FAZ-1 çalışmasındaki ilk sonuçlar umut verdi. Uçuk virüsünün zayıflatılmış bir formu olan yeni virüsün enjekte edildiği 39 yaşındaki Krzysztof Wojkowski bu yöntem sayesinde yoğun bakımdan çıktı ve ağız bölgesindeki tükürük bezlerinde görülen kanser virüslerinden tamamen arındı. İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Wojkowski "İki haftada bir iğne vuruldum, toplam beş hafta sürdü. Şu an bunun üzerinden iki yıl geçti ve artık vücudumda kanserli hücre yok" dedi. Doğrudan tümöre yapılan iğneler, kanserli hücrelere iki şekilde saldırıyor: Kanserli hücreleri kuşatıp patlatıyor; sonra da bağışıklık sistemini harekete geçiriyor. Çalışmalarda bazı hastalara doğrudan RP2 adı verilen bu modifiye edilmiş, normalde uçuk çıkmasına yol açan bir soğuk algınlığı virüsü olan herpes virüsü enjekte edildi. Diğer hastalara ise bu iğnelerle birlikte aldıkları kanser ilaçları da verilmeye devam etti.RP2 verilen dokuz hastadan üçünde tümörlerin küçüldüğü tespit edildi Kanser ilacı da almaya devam eden 30 hastadan 7'sinde tedavi olumlu sonuç verdi. Araştırma ekibinin başındaki Prof. Kevin Harrington, "Tedavi sonuçları gerçekten çok etkileyici. Daha tedavinin güvenilirliğini test etmek için yaptığımız bu ilk adımda, klinik araştırmanın henüz bu kadar başındayken bu kadar olumlu sonuçlar almak çok nadir görülen bir durum. Artık tedavilerine son verilmiş hastalarda da olumlu sonuçlar aldık. Araştırmaya katılan hastaların sayısı arttıkça olumlu sonuçlar almaya devam edeceğimize inanıyorum. Bu aslında bilim insanlarının kanserle savaşmak için ilk kez virüs kullanışı değil.NHS birkaç yıl önce de ileri seviye deri kanseri için soğuk virüs temelli T-Vec adı verilen bir tedavi yöntemini onaylamıştı. Araştırmamız genetiği düzenlenmiş ve kanseri hedef alan virüslerin tümörlere darbe indirerek kanserli hücreleri doğrudan yok etmesinin yanı sıra vücudun bağışıklık sistemini de tetiklediğini gösterdi. İlk bulgularımıza göre herpes virüsünün genetiğiyle oynanmış bir versiyonu immünoterapi tedavisinden dahi fayda görememiş ileri düzey kanser hastaları için yeni bir tedavi seçeneği olma potansiyeli taşıyor" dedi. Araştırmanın ilk bulguları 2022 Avrupa Onkoloji Topluluğu Kongresi'nde sunuldu. Araştırmada yer alan deri, yemek borusu, baş ve boyun kanseri hastalarının diğer tüm tedavi yöntemlerine başvurduğu belirtildi.