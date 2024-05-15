Kanserden korunmanın 3 yolu

BUSINESS Insider'da yer alan haberde, kanser riskini azaltma konusunda uzmanlaşmış diyetisyen Tejal Parekh'in tavsiyelerine yer verildi. İşte Parekh'e göre kansere karşı hayatınızda yapacağınız 3 basit değişiklik;Bitki temelli beslenin: Antioksidan ve lif içeriği zengin sebze ve tohumları beslenme programına eklemek.İşlenmiş gıdaları, kırmızı eti, alkolü ve tuzu sınırlayın: Bunlar erken ölüm, kalp hastalığı, obezite ve tip 2 diyabetin yanı sıra kanser gibi birçok sağlık sorunuyla ilişkilendiriliyor.Düzenli egzersiz yapın ve sağlıklı kilonuzu koruyun: Vücut yağı seviyesi yüksek olan kişilerin çeşitli kanser türlerine yakalanma olasılığı daha yüksek. Günde 30 dakikalık egzersiz programı bile kansere karşı koruyor.