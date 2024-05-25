Kansere karşı bu gıdalardan uzak durun

İngiltere'de yayınlanan Daily Mail gazetesinin görüşlerine başvurduğu uzmanlar kanserden korunmak için uzak durulması gereken besinleri sıraladı. Cancer Research UK (CRUK) verilerine göre sosis ya da salam gibi işlenmiş etlerden kaçınılması gerektiği belirtildi. Bu ürünlerin raf ömürlerinin uzatılması için sağlık açısından riskli işlemlere tabi tutuldukları biliniyor. Haberde Dünya Sağlık Örgütü'nün kansere karşı sigara ve alkolden uzak durulması gerektiğini her fırsatta dile getirdiği aktarıldı. Kanserden kaçınabilmek için uzak durulması gereken diğer yiyecek olarak aşırı oranda kırmızı et ile şekerli ve kızarmış yiyecekler de gösterildi.