Kapadokya’da balonlar 4 gündür uçamıyor: Turistler üzgün, gözler hava şartlarında

Peribacalarının üzerinde gün doğumuyla birlikte yükselen balonlar, Kapadokya'nın kartpostallık manzarasına eşsiz bir seyir keyfi katıyor. Ancak bölgede son günlerde hakim olan olumsuz hava koşulları bu eşsiz görüntülere ara verilmesine yol açtı. Kapadokya'da 4 gündür sıcak hava balon uçuşları gerçekleştirilemiyor. Zaman zaman etkisini artıran rüzgâr nedeniyle uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda üst üste dördüncü kez iptal edildi.

Kapadokya'daki balon uçuşları, SHGM Nevşehir–Kapadokya Slot Merkezi'nin her sabah gerçekleştirdiği günlük hava değerlendirmesinin ardından verilen izinle yapılabiliyor. Yetkililer, rüzgârın uçuş güvenliğini riske attığı için izin verilmediğini belirtti. Uçuşların iptal edilmesi, özellikle balon turu için bölgeye gelen turistlerde hayal kırıklığına yol açtı. Bölgede tatil yapan birçok yerli ve yabancı turist, günlerdir sabah erken saatlerde uçuş alanlarına gelmelerine rağmen balonların kalkamamasından dolayı üzgün olduklarını ifade ediyor. Turizm işletmeleri ise hava şartlarının düzelmesini beklediklerini, güvenliğin her zaman öncelik olduğunu vurguluyor. Yetkililer, hava koşullarının normale dönmesi halinde uçuşların yeniden başlayacağını belirtti.