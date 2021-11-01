Kapalıçarşı 6 ay önce hazır olacak

Kapalıçarşı
'da duvarların depreme karşı güçlendirilmesi, altyapının, sokakların düzenlenmesi ve kalem işlerinin yeniden yapılması için bir yıl önce başlatılan çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Çalışmaların 2 yıl olarak planlandığını belirten Fatih
Belediye Başkanı Ergün Turan
, "Müteahhit firmaya teşekkür ediyorum. Esnaf başından beri fedakarlık yapıyor, bitişi 6 ay geriye çektik. Şu anda 100-150 yıllık en kapsamlı çalışma yapılıyor. Canlı bir çarşı burası. Akşamları çalışmak kaydıyla 17 bin metrekarelik taban alanı yenilendi. Çarşının bütün sokaklarındaki bütün kalem işleri ki bunların tamamı orijinaline uygun olarak yapılıyor. Bütün elektrik aksamı olarak görülen kabloların tamamı kaldırılacak, sistemin tamamı kanalların içine alınacak. Işıklandırmalar düzenlenecek. Son 3 ay sadece kalem işi çalışmaları kalacak" dedi.