Kapanan hastanenin depocusu ölü bulundu

Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında kapanan bir hastanenin depo sorumlusu olarak çalışan Satılmış Çim, bir süredir kayıp ilanıyla aranıyordu. Çim, geçtiğimiz gün İstanbul Küçükçekmece'de aracının içerisinde ölü olarak bulundu.Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda Satılmış Çim'in, sağ kol bileğine 2 adet iğne yaptığını, yolcu koltuğunda ise enjektör bulunduğunu tespit etti. Çim'in, ölü bulunduğu aracın altında ise ilaç şişesi bulunduğu öğrenildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı. Çim, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Başsavcılık tarafından olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.