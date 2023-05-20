Kapanan yol ulaşıma açıldı

Polis ekipleri sürücülerin karayolunda daha rahat seyretmeleri için güzergah boyunca tedbir alırken Elmadağ Kaymakamı Alper Tanrısever olay yerine gelerek buradaki görevlilerden bilgi aldı. Kayadibi Mahalle Muhtarı Dede Küçükşantürk yaptığı açıklamada "Kayadibi Mahalle halkı olarak karayollarımızın hummalı mücadelesine katkıda bulunarak yolun açılması için çaba gösterdik. Doğal afet nedeniyle oluşan sıkıntıyı hep birlikte gidermiş olduk. Bu sayede de seyir halinde olan ve yolculuklarına devam eden sürücülere yardımcı olduk. Buradan emeği geçen halkıma ve karayolları ekiplerine teşekkür ederim." dedi.

Yardıma koşan vatandaşlardan Mevlüt Özçelik ise, "Bu köyde yaşıyorum. Bir anda sağanak yağış başladı. Çok yoğun bir yağışımız oldu. O yüzden de yol kapandı. Köylüler olarak da yolun açılması için bizler de yardımcı olduk." ifadelerini kullandı.