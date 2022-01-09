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Giriş Tarihi: 10.1.2022

‘Kapanmayı deneyimledik ve akılcı olmadığını gördük’

‘Kapanmayı deneyimledik ve akılcı olmadığını gördük’
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener: Kapanmanın çok akılcı olmayacağını düşünüyorum. Salgının kontrolü anlamında daha önce denendi. Kapanma dönemlerinde kişiler, iş yerlerine gitme konusunda kapandı. Ancak sosyalleşme konusunda kapanmadı. Bu periyodu çoğunluk, yurt içi veya yurt dışında tatil olarak değerlendirdi. Dolayısıyla insan trafiği oldu. Yurt içindeki dolaşımlar arttı. Farklı görüşte meslektaşlarım da var ama kişisel olarak şunu söyleyebilirim: Kapanmanın, Türkiye'deki salgının kontrolünde bir etkisi yok. Ancak sağlık sisteminin taşıyamayacağı yükte vaka çıkarsa... Mesela ABD'de vaka sayısı 1 milyona yaklaştı. Onlar dahi kapanmayı düşünmüyor. İngiltere de öyle. Fransa 200 bine dayandı. Onlarda dahi bildiğim kadarıyla uzaktan ya da kısmi yani hibrit eğitim var. Ülkemizde de rakamlar bu sayılara çıkarsa, kapanma gündeme gelir mi? Sağlık sistemi tıkanmayacak gibi görünüyor. DHA

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‘Kapanmayı deneyimledik ve akılcı olmadığını gördük’
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