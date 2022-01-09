‘Kapanmayı deneyimledik ve akılcı olmadığını gördük’
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Sağlık BakanlığıKoronavirüs Bilim KuruluÜyesi Prof. Dr. Alper Şener:Kapanmanın çok akılcıolmayacağını düşünüyorum.Salgının kontrolüanlamında daha öncedenendi. Kapanma dönemlerindekişiler, iş yerlerinegitme konusunda kapandı.Ancak sosyalleşme konusundakapanmadı. Bu periyoduçoğunluk, yurt içi veya yurtdışında tatil olarak değerlendirdi.Dolayısıyla insan trafiğioldu. Yurt içindeki dolaşımlararttı. Farklı görüştemeslektaşlarım da var amakişisel olarak şunu söyleyebilirim:Kapanmanın,Türkiye'deki salgının kontrolündebir etkisi yok. Ancaksağlık sisteminin taşıyamayacağıyükte vaka çıkarsa...Mesela ABD'de vaka sayısı 1milyona yaklaştı. Onlar dahikapanmayı düşünmüyor.İngiltere de öyle. Fransa 200bine dayandı. Onlarda dahibildiğim kadarıyla uzaktanya da kısmi yani hibrit eğitimvar. Ülkemizde de rakamlarbu sayılara çıkarsa, kapanmagündeme gelir mi? Sağlık sistemitıkanmayacak gibi görünüyor.DHA