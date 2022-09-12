Haberler Yaşam Haberleri Kapıkule'de 10 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi
Giriş Tarihi: 12.9.2022 15:52

Kapıkule'de 10 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Kapıkule Gümrük Kapısı'ndaki operasyonunda; 10 milyon liralık elektronik sigara, sigara kağıdı, sigara filtresi, sigara sarma makinesi, sigara kartuşu, GPS takip cihazı ve gözlük gibi kaçak eşyalar ele geçirildi.

DHA
Kapıkule’de 10 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yapılan risk analizleri sonucu şüpheli olarak değerlendirilen TIR, X-ray tarama cihazına yönlendirildi. Taramada, TIR'ın dorsesinde şüpheli yoğunluklar tespit edildi. TIR, daha sonra detaylı arama için hangara alındı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan aramada, TIR'ın halatının kesilmesiyle beyan harici yüklendiği belirlenen 1 milyon 700 bin sigara kağıdı, 576 bin sigara filtresi, 11 bin 790 elektronik sigara, 12 sigara sarma makinesi, 360 sigara kartuşu, 490 GPS takip cihazı ve 2 bin 900 gözlük olmak üzere 18 çeşitten oluşan toplam 2 milyon 291 bin 552 eşya ele geçirildi. Kaçak eşyaların piyasa değerinin, 10 milyon lira olduğu belirlendi. TIR şoförü de gözaltına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu! TV8 ile 11 Eylül 2022 Dün akşam MasterChef’te kim gitti, veda eden yarışmacı belli oldu mu?
Jandarma 7 bin 500 uzman erbaş alımı yapıyor! 2022 JGK Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru şartları ve tarihleri ile başvuru nasıl yapılır?
Emekli promosyon 2022 fırsatları banka banka duyuruldu! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, başvurular ne zaman bitecek?
Son Dakika: Yerli doğal gazın evlere gireceği tarih belli oldu! Bakan Dönmez: Keşfin ateşi Akdeniz'de yanacak
SON DAKİKA: TOKİ başvuru şartları 2022 belli oldu! Uygun fiyatlı 100 bin arsa ve 250 bin konut satışa çıkıyor
CHP'nin kriz, kaos ve zorba belediyeciliği! Bir skandal da Eskişehir'den
CHP’li Başkan’dan aile şirketine kıyak! Bir rant skandalı daha ortaya çıktı
GSB personel işçi alımı e-Devlet başvuru ekranı - şartları 2022: Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel işçi alımı başvuru başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Son dakika! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen İsmail Ok: Yarkadaş'ın anlattıklarından daha büyükleri de var
Tunç Soyer yine çark etti! Tarkan hani ücret almayacaktı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kapıkule'de 10 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA