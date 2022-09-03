Kapıkule’de sular çekildi işlemler normale döndü

Meteorolojının uyarısının ardından Edirne'de önceki gün akşam saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu. Aniden bastıran sağanak nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nın giriş ve peronlarını su bastı. İddiaya göre, gümrük sahası içinde mazgallar tıkanınca yaklaşık 1 metre su birikintisi oluştu. Yaz tatillerinin ardından yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüşe geçen gurbetçiler ile Bulgaristan'dan kente alışverişe gelenler, gümrük sahası içinde su baskınına maruz kaldı. Onlarca araç su içinde kaldı, bazıları arıza yaptığı için ilerleyemedi. Arızalı araçlar, polis ve gümrük çalışanlarının da yardımıyla itilerek sudan çıkarılarak güvenli bölgelere alındı. Suyun tahliyesi için AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Suyla dolan gümrük sahası içinde sistemlerin çökmesiyle işlem yapılamadı. Polis ve jandarma ekipleri burada bekleyen araçları, park alanları ile diğer sınır kapılarına yönlendirdi. Kapıkule Sınır Kapısı, yapılan tahliye çalışmalarıyla 6 saat sonra çıkış işlemlerine yeniden açıldı. DHA