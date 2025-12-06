Kapıya bırakılan yumurtalar alınmayınca acı gerçek ortaya çıktı...

Olay, Fatih Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Komşuları, kapısına bıraktıkları yumurtaların uzun süre alınmaması üzerine durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Hafize Zeybek'i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Zeybek'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan ilk incelemede herhangi bir kesi ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi.