‘Kapıyı açtığımda karşımda Nurdağı’nı gördüm’

Asrın felaketinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki 2 katlı evi çöken Hacer Yıldırım (63), kızı Perihan Yıldırım (27) ile birlikte Trabzon'da bir otele yerleştirildi. Depremde yaşadığı korku nedeniyle akciğerine pıhtı attığı belirlenen Yıldırım Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyor. Yıldırım yaşadıkları dehşeti SABAH'a anlattı:EşimMustafa, kızım Perihan ile uyurken çok güçlü bir ses ve şimşek çakmasıyla yatağımdan fırladım. Etrafa baktığımda her taraf toz dumandı. Deprem şiddeti devam ederken, hiç hareket edemedim. Durunca odamdan çıktım. Eşime seslendim ama bulamadım. Çığlık atıyor, yardım edin diye bağırıyordum. Kızımın odasına gittim. Kapıyı açtığımda odanın bir duvarı göçmüştü. Karşımda Nurdağı'nı gördüm. Kızının korkudan titriyordu. Onu alıp, dışarıya çıktığımda eşimi karşımda buldum.Evimiz tamamen yıkıldı. Birbirimize sarılıp, oradan uzaklaştık. Ormanlık alana gidip, kendimizi kurtardık. Öğleye doğru ikinci deprem yaşandı. Herkes koşuyor, ambulanslar gelip, gidiyor. Sanki rüyada gibiydim. Depremden korktuğum için olacak ki, göğsümde ağrı yaşadım. Hastaneye gittiğimde yapılan tetkik ve anjiyo da akciğerime pıhtı attığı ve 2 damarımın tıkandığı belirlendi. Kızım ile Trabzon'a geldik. Burada bir otele yerleştirildik. Hastanede tedavime başlanıldı. Devletimiz, vatandaşlarımızın destiyle de her ihtiyacımızı karşılıyor. Allah razı olsun" dedi.