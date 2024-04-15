Kapuzbaşı şelalelerine ziyaretçi akını

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri'nin 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

"DOĞASEVERLERİN İLGİ ODAĞI HALİNE GELDİ"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediyemiz ve Valiliğimiz iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz ulaşım ve turizm geliştirme çalışmaları sonucunda Kapuzbaşı Şelalelerimiz doğaseverlerin ilgi odağı haline geldi" dedi.

Eşsiz doğa harikası Kapuzbaşı Şelaleleri'nin ziyaretçi akınına uğradığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Sıcak asfalt konforuyla buluşturduğumuz yollar ve artan ulaşım kolaylıklarıyla Yahyalı ilçemizde doğanın en güzel köşelerinden biri olan Kapuzbaşı Takım Şelalelerimize artık daha rahat ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz" diye konuştu.

Büyükkılıç, Yahyalı'nın en önemli turizm destinasyonlarından birisi olan doğa harikası Kapuzbaşı Şelaleleri'ne ulaşımın artık daha konforlu ve güvenli olduğunu vurgulayarak, yerli ve yabancı turistleri adeta saklı bir cennet olan Kapuzbaşı Şelaleleri'ni görmeye davet etti.